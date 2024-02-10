Сборная России отказалась от наград на международном турнире

Юниорская сборная России по хоккею отказалась от наград на международном турнире Кубок будущего, который прошел в Минске, передает РИА Новости.

Россияне в финальном матче проиграли молодежной сборной Белоруссии со счетом 5:6 (ОТ).

После матча Егор Сурин оставил на льду приз за второе место, Вадим Дудоров оставил приз лучшему нападающему, а Петр Андреянов — лучшему вратарю.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Правление IIHF 12-13 февраля проведет двухдневное заседание в Цюрихе, одним из вопросов повестки должно стать обсуждение возвращения России и Белоруссии.

Ранее IIHF ответила на обвинения Израиля в причастности России к отстранению.