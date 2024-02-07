«Аль-Иттихад» намерен совершить самый дорогой трансфер в истории футбола

Нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно и перебраться в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает The Athletic.

Как утверждает издание, интерес к футболисту сохраняет «Аль-Иттихад». Клуб из Саудовской Аравии был готов заплатить за Салаха около €234 млн летом 2023 года и продолжает интересоваться форвардом и сейчас.

Если сделка на этих условиях состоится, то переход египтянина может стать самым дорогим трансфером в истории мирового футбола. На данный момент самым дорогим переходом является подписание «Пари Сен-Жермен» бразильца Неймара. Тогда этот трансфер из «Барселоны» обошелся французскому клубу в €222 млн.

Салах защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. В составе команды он стал чемпионом Англии в сезоне-2019/20, выиграл Кубок и Суперкубок Англии. В сезоне-2018/19 нападающий впервые поднял над головой кубок Лиги чемпионов.

Также Салах известен по выступлениям за «Рому», «Фиорентину», «Челси» и швейцарский «Базель».

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