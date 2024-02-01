Помощник тренера Слуцкого несколько месяцев провел на СВО

Бывший спортивный директор казанского «Рубина», ныне работающий с Леонидом Слуцким в китайском «Шанхае Шеньхуа», Олег Яровинский несколько месяцев провел в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации Telegram-канала, вскоре после увольнения из «Рубина» Яровинский отправился в зону СВО в качестве инструктора. Дело в том, что он учился в университете спецназа в Чечне.

В зоне СВО он пробыл пару месяцев, после чего вернулся в Москву. Еще через некоторое время он принял предложение тренера Слуцкого отправиться с ним в Китай.

Последним местом работы Леонида Слуцкого был «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в Российской премьер-лиге (РПЛ), дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году.

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