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Тренер «Краснодара» Ивич попросил проверить на допинг своего игрока

Кривцов заявил, что Ивич в шутку предложил отправить его на допинг-тест

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу» рассказал забавную историю, связанную с главным тренером команды Владимиром Ивичем.

«Вот недавно была такая шутка, перед последней игрой с ЦСКА. У нас была разминка в день игры на базе рано утром. Я был очень активным, выспался. И Ивич позвал доктора, сказал, чтобы у меня взяли кровь и проверили, нет ли там ничего запрещенного. Что нашли? Вообще не брали», — сказал Кривцов.

Кривцов стал игроком «Краснодара» в 2021 году. До этого он выступал за владимирское «Торпедо» и «Томь». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) хавбек провел 18 матчей, в которых отметился голом.

В составе сборной России Кривцов сыграл один матч и записал на свой счет гол.

После 18 туров РПЛ подопечные Владимира Ивича продолжают лидировать в турнирной таблице, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит» (36 очков), на третьей — московское «Динамо» (32).

Ранее стало известно, когда возобновится сезон в РПЛ.

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