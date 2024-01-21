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Широков предложил кандидата на замену Абаскалю в «Спартаке»

Экс-футболист Широков заявил, что Абаскаля в «Спартаке» мог бы заменить Мостовой

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков в комментарии «Чемпионату» поделился мнением о возможном уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака».

«Наверное, клуб предвидит развитие ситуации с Абаскалем, ищет альтернативу, если есть разговоры. Не могут же не искать. Что касается друзей Абаскаля в руководстве «Кадиса», наверное, они не по дружбе берут тренеров. Хотя и такое возможно. Думаю, что прямо сейчас Абаскаль точно не должен уйти. Может, есть какие-то разговоры на лето. Заменить Абаскаля в «Спартаке» мог бы Мостовой (смеется). По разговорам он точно готов», — заявил Широков.

20 января журналист COPE Cadiz Рубен Лопес сообщил, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль возглавит испанский «Кадис».

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Ранее гендиректора «Спартака» раскритиковали за его «план Б».

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