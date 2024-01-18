Падение результативности Овечкина назвали ошеломляющим

Журналист Трэвис Йост в своей статье на TSN считает, что с текущей результативностью российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину понадобится больше времени для покорения рекорда Уэйна Гретцки.

«Для большинства игроков мы ожидаем такого возрастного спада, но для, возможно, лучшего бомбардира в истории спорта это ошеломляюще. И что касается погони Овечкина за истинным величием — он отстает от Гретцки на 64 гола — разрыв, который Овечкин мог когда-то покрыть за один регулярный сезон, но теперь это может потребовать от него играть дольше, чем ожидалось», — написал Йост.

Овечкин пропустил несколько тренировок «Вашингтона» в январе. Также он не выходил на лед в последних трех играх команды. Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 40 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 19 результативными передачами.

Всего на счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы.

Ранее были названы сроки возвращения Овечкина на лед после травмы.