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Жирков призвал Джикию уходить из «Спартака»

Жирков о Джикии: если хочешь играть, то надо уходить из «Спартака»

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РИА Новости

Бывший защитник сборной России и лондонского «Челси» Юрий Жирков считает, что капитану «Спартака» Георгию Джикии стоит сменить клуб ради игровой практики. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Георгий не играл в последнее время. Если хочешь играть, но тебя не видят в составе, надо уходить. Когда каждую игру остаешься на замене, это сильно влияет на голову футболиста», — сказал Жирков.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В конце 2023 года агент игрока подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику.

С 2017 года Джикия является игроком сборной России. На его счету 44 матча в форме национальной команды.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. В 18-м туре подопечные Гильермо Абаскаля разгромили «Крылья Советов» 3:0.

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