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Джоковича призвали проснуться и стать менее эгоистичным

Теннисист Циципас: Джоковичу нужно однажды проснуться и стать менее эгоистичным

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Седьмая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас после победы над представителем Австралии Джорданом Томпсоном во втором круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) поделился размышлениями о том, как одолеть лидера мирового рейтинга, серба Новака Джоковича. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Джокович побеждал здесь 12 раз. Он очень эгоистичный человек. Думаю, ему просто нужно однажды проснуться и стать менее эгоистичным. Делиться — значит заботиться об атмосфере в туре. Есть два сценария. Кто-то должен победить Новака, но не я. Или это должен быть я. Мы найдем способ», — заявил Циципас.

Джокович посеян на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне под первым номером и уже вышел в третий круг турнира. В матче второго раунда он в четырех сетах одолел австралийца Алексея Попырина — 6:3, 4:6, 7:6(4), 6:3. В третьем круге серб сразится с посеянным под 30-м номером аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, который в первых двух матчах не отдал ни одного сета ветеранам Энди Маррею и Гаэлю Монфису.

Сербский теннисист — действующий чемпиона Australian Open. В прошлом году в финале он обыграл именно Циципаса.

Ранее были названы качества, благодаря которым можно обыграть Джоковича.

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