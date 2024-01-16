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Психолог рассказал, что может помочь Овечкину преодолеть спад в НХЛ

Спортивный психолог Гущин заявил, что Овечкину нужны позитивные подкрепления

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Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/Reuters

Спортивный психолог Вадим Гущин предположил, какой стимул может помочь российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину преодолеть спад в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит Metaratings.ru.

«Регулярный чемпионат в Америке – это тяжелая рутина. Это такой монотонный процесс. Вы как по рельсам едете, и, конечно, нужны какие-то позитивные подкрепления. Если они будут, на Александра это может положительно повлиять. Может быть, слова важного для него человека, сказанные публично. Много факторов, и это все очень индивидуально», — заявил Гущин.

Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 39 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 19 результативными передачами. На счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы. При этом хоккеист не может забросить шайбу на протяжении четырех последних игр.

Овечкин пропустил два последних матча своей команды из-за травмы нижней части тела. «Вашингтон» идет на 12-м месте в Восточной конференции НХЛ после 41 сыгранной игры.

Ранее Овечкина сравнили с вернувшимся в «Спартак» Ковальчуком.

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