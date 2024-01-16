Психолог назвал причину спада Овечкина в НХЛ

Спортивный психолог Вадим Гущин объяснил, с чем может быть связан спад результативности российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Думаю, это совокупность факторов. Прежде всего, конечно, то, что происходит с клубом, а не то, что происходит в личной жизни с хоккеистом Александром Овечкиным. Вероятно, недостаточно поддержки, и это, наверное, влияет. А все остальное — да, много факторов, безусловно», — заявил Гущин.

Всего в текущем сезоне россиянин провел на льду 39 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и 19 результативными передачами. На счету Овечкина 830 голов за всю карьеру в НХЛ. Его отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 64 шайбы. При этом хоккеист не может забросить шайбу на протяжении четырех последних игр.

Овечкин пропустил два последних матча своей команды из-за травмы нижней части тела. «Вашингтон» идет на 12-м месте в Восточной конференции НХЛ после 41 сыгранной игры.

Ранее Овечкина сравнили с вернувшимся в «Спартак» Ковальчуком.