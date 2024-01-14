В Англии назвали недостаток украинского игрока «Челси» Мудрика

Британское издание Mirror оценило игру украинского нападающего английского «Челси» Михаила Мудрика, назвав его слишком мягким.

«Игрок сборной Украины с трудом акклиматизируется, выглядит физически слишком мягким», — говорится в статье.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля» 21 января, не отметившись результативными действиями. Всего в чемпионате Англии украинский вингер в сезоне-2022/23 провел 15 матчей, не отметившись забитыми мячами. На его счету лишь две результативные передачи.

После своего не самого удачного начала украинский футболист подвергся критике со стороны болельщиков и экспертов английского футбола.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Мудрик провел 17 матчей, отметившись всего тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Челси» после 21 матча чемпионата, набрав 31 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее российский комментатор поддержал Мудрика.