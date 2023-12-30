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Российский комментатор поддержал украинского футболиста Мудрика

Уткин надеется, что у Мудрика получится стать звездой футбола

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Phil Noble/Reuters

Комментатор и журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале ответил на вопрос подписчика о перспективах украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика стать звездой.

«Станет ли Мудрик звездой мирового масштаба? У Мудрика есть суперкачества. Но само по себе это никогда не гарантирует успех. Надеюсь, у него получится», — написал Уткин.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля» 21 января, не отметившись результативными действиями. Всего в чемпионате Англии украинский вингер в сезоне-2022/23 провел 15 матчей, не отметившись забитыми мячами. На его счету лишь две результативные передачи.

После своего не самого удачного начала украинский футболист подвергся критике со стороны болельщиков и экспертов английского футбола.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Мудрик провел 17 матчей, отметившись всего тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Челси» после 19 матчей чемпионата, набрав 25 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице.

Ранее Мудрик попал в сборную разочарований АПЛ в 2023 году.

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