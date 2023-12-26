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Титов обвинил игрока «Спартака» в конфликте с Абаскалем

Титов считает, что Джикия виноват в конфликте с Абаскалем

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Дмитрий Голубович/Russian Look/Global Look Press

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов заявил, что занимает сторону Гильермо Абаскаля в конфликте с капитаном команды Георгием Джикией. Его слова передает «Чемпионат».

«Мой ответ банальный: тренер сам себе не враг. Я считаю, что это вина игрока. Там и с весом проблемы — это визуально видно. Еще я слышал, что проблемы с дисциплиной были, это касается и Саши Соболева. Слышал про опоздания, да и с тренером могут быть какие-то конфликтные ситуации. Конечно, это все сказалось. Абаскаль принял такое решение. Значит, можно и с капитаном так поступить. Я здесь на стороне Абаскаля», — сказал Титов.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. Агент игрока подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. В 18-м туре подопечные Гильермо Абаскаля разгромили «Крылья Советов» 3:0.

Ранее Мостовой заявил, что ему жалко Дзюбу.

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