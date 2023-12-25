Российский тренер объяснил, почему сложно выбрать лучшего футбольного вратаря России

Тренер по вратарям Вячеслав Чанов высказался об уровне российских голкиперов. Его слова передает Legalbet.

«Без еврокубков сложно сказать, кто лучший вратарь в России на данный момент. Традиционно себя хорошо проявили Сафонов и Акинфеев. Лантратов, Помазун мне тоже понравились. К сожалению, нас в Европу не берут, и проверить уровень всех наших вратарей невозможно.

Что я могу сказать о Луневе, который вместе с «Карабахом» в Лиге Европы выступает? Ничего. Потому что он как-то далеко», — сказал Чанов.

Выступающий за «Карабах» Лунев попал в топ-3 лучших голкиперов группового этапа Лиги Европы, уступив только Ване из кипрского «Ариса» и Владану Ковачевичу из «Ракува».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла шесть товарищеских встреч.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проведет товарищеский матч с клубом из Европы.