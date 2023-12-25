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Российский тренер объяснил, почему сложно выбрать лучшего футбольного вратаря России

Экс-тренер ЦСКА Чанов: без еврокубков сложно сказать, кто лучший вратарь в России

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Тренер по вратарям Вячеслав Чанов высказался об уровне российских голкиперов. Его слова передает Legalbet.

«Без еврокубков сложно сказать, кто лучший вратарь в России на данный момент. Традиционно себя хорошо проявили Сафонов и Акинфеев. Лантратов, Помазун мне тоже понравились. К сожалению, нас в Европу не берут, и проверить уровень всех наших вратарей невозможно.

Что я могу сказать о Луневе, который вместе с «Карабахом» в Лиге Европы выступает? Ничего. Потому что он как-то далеко», — сказал Чанов.

Выступающий за «Карабах» Лунев попал в топ-3 лучших голкиперов группового этапа Лиги Европы, уступив только Ване из кипрского «Ариса» и Владану Ковачевичу из «Ракува».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла шесть товарищеских встреч.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проведет товарищеский матч с клубом из Европы.

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