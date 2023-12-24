Игрок клуба РПЛ может стать одноклубником Месси

Американский «Интер Майами» рассматривает вариант с подписанием аргентинского полузащитника «Оренбурга» Габриэля Флорентина. Об этом сообщает в своих социальных сетях журналист Уриэль Лугт.

Как утверждает Лугт, в подписании футболиста «Оренбурга» заинтересован лично главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино. В ближайшее время американцы сделают российскому клубу предложение о трансфере.

Флорентин перебрался в «Оренбург» в 2022 году. До этого он играл у себя на родине за «Архентинос Хуниорс», молодежную школу которого полузащитник прошел.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) аргентинец провел 13 матчей, отметившись одним забитым мячом. «Оренбург» после 18 туров, набрав 15 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

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