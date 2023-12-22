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«Барселону» могут исключить из Лиги чемпионов

Welt: «Барселону» могут исключить из ЛЧ на три сезона за отмывание денег

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Joan Monfort/AP

Каталонская «Барселона» может быть исключена из Лиги чемпионов на три сезона начиная с сезона-2024/25 из-за проблем с финансовыми отчетностями, передает Welt.

Причиной возможных санкций являются нарушения финансового регламента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который гласит, что клубы должны компенсировать расходы соответствующими доходами.

В конце сентября 2023 года сине-гранатовые отчитались о получении чистой прибыли в €304 млн. Также в клубе показали, что общий долг сократился до €552 млн.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» занимает третье место, набрав 38 очков.

21 декабря Европейский суд признал незаконным решение Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА о запрете Суперлиги, обвинив организации в злоупотреблении доминирующим положением, используя правила, которые противоречат общепринятому законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг. Сейчас в Суперлигу входят только мадридский «Реал» и «Барселона».

Ранее сообщалось, что УЕФА откажется от нового формата Лиги чемпионов.

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