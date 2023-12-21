Захарова назвала Украинскую ассоциацию футбола террористами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв Украинской футбольной ассоциации (УАФ) к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой отменить товарищеский матч между сборными России и Сербии, передает «Спорт-Экспресс».

«Террористы — они во всем террористы», — сказала Захарова.

Встреча между Россией и Сербией пройдет 21 марта 2024 года в Москве на стадионе «Динамо».

Сборные Сербии и России шесть раз встречались в своей истории. Три победы на счету российской команды, одно — у балканской сборной. Еще два матча завершились вничью. Последний раз сербы и россияне встречались в ноябре 2020 года в рамках Лиги наций. Тогда разгромную победу со счетом 5:0 одержала сборная Сербии.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее матч против Сербии назвали серьезной проверкой для сборной России.