Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Захарова назвала Украинскую ассоциацию футбола террористами

Захарова о призыве Украины отменить матч Россия — Сербия: террористы

close
100%
Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв Украинской футбольной ассоциации (УАФ) к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой отменить товарищеский матч между сборными России и Сербии, передает «Спорт-Экспресс».

«Террористы — они во всем террористы», — сказала Захарова.

Встреча между Россией и Сербией пройдет 21 марта 2024 года в Москве на стадионе «Динамо».

Сборные Сербии и России шесть раз встречались в своей истории. Три победы на счету российской команды, одно — у балканской сборной. Еще два матча завершились вничью. Последний раз сербы и россияне встречались в ноябре 2020 года в рамках Лиги наций. Тогда разгромную победу со счетом 5:0 одержала сборная Сербии.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее матч против Сербии назвали серьезной проверкой для сборной России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами