Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Семаку не нравится игра бразильской звезды «Зенита»

Журналист Алейшо заявил, что тренеру «Зенита» Семаку не нравится игра Ренана

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бразильский журналист Фабио Алейшо рассказал в комментарии «РБ Спорт», уйдет ли защитник защитник Роберт Ренан из петербургского «Зенита».

Алейшо назвал стопроцентной информацией уход Ренана из российского клуба.

«Интернасьонал» очень хочет Ренана. Сейчас задача руководства «Интернасьонала» договориться с «Зенитом». «Коринтианс» хотел взять Ренана, но «Зенит» сказал, что отдаст его только до июня. Есть еще один нюанс: «Зенит» что-то платит «Интернасьоналу» за Юри Альберто. Но еще никто не знает, сколько осталось платить, потому что после Юри Альберто пришли Мантуан, Иван, Педро.

Ошибка «Коринтианса» в том, что они не взяли Ренана сейчас. Клуб мог бы взять его до июня, а потом продлил бы. Ситуация не очень простая. Все уже поняли, что Семаку не очень нравится, как играет Ренан», — заявил Алейшо.

Ренан — воспитанник «Коринтианса». Защитник перешел в «Зенит» в январе 2023 года. Его соглашение с российским клубом рассчитано до июня 2028 года. Сообщалось, что футболист может вернуться в «Коринтианс» этой зимой. Помимо этого СМИ утверждали об интересе к футболисту со стороны английского «Вест Хэма».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Ренан провел всего четыре матча из 18 возможных, не отметившись результативными действиями. После 18 туров РПЛ «Зенит», набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее стало известно, что «Реал» интересуется Ренаном.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами