Семаку не нравится игра бразильской звезды «Зенита»

Бразильский журналист Фабио Алейшо рассказал в комментарии «РБ Спорт», уйдет ли защитник защитник Роберт Ренан из петербургского «Зенита».

Алейшо назвал стопроцентной информацией уход Ренана из российского клуба.

«Интернасьонал» очень хочет Ренана. Сейчас задача руководства «Интернасьонала» договориться с «Зенитом». «Коринтианс» хотел взять Ренана, но «Зенит» сказал, что отдаст его только до июня. Есть еще один нюанс: «Зенит» что-то платит «Интернасьоналу» за Юри Альберто. Но еще никто не знает, сколько осталось платить, потому что после Юри Альберто пришли Мантуан, Иван, Педро.

Ошибка «Коринтианса» в том, что они не взяли Ренана сейчас. Клуб мог бы взять его до июня, а потом продлил бы. Ситуация не очень простая. Все уже поняли, что Семаку не очень нравится, как играет Ренан», — заявил Алейшо.

Ренан — воспитанник «Коринтианса». Защитник перешел в «Зенит» в январе 2023 года. Его соглашение с российским клубом рассчитано до июня 2028 года. Сообщалось, что футболист может вернуться в «Коринтианс» этой зимой. Помимо этого СМИ утверждали об интересе к футболисту со стороны английского «Вест Хэма».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Ренан провел всего четыре матча из 18 возможных, не отметившись результативными действиями. После 18 туров РПЛ «Зенит», набрав 36 очков, занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее стало известно, что «Реал» интересуется Ренаном.