Назван футболист, который стал открытием РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин назвал футболиста красно-синих Аббосбека Файзуллаева открытием первой части Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«До этого сезона я его не видел. Файзуллаев приехал в РПЛ и то, что он показал, вызывает уважение. К тому же, Аббосбек молодой. Поэтому может прогрессировать еще», — сказал Масалитин.

В текущем сезоне РПЛ Файзуллаев провел 13 матчей, забив два мяча.

По итогам 18 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в активе 32 балла. Следом за ним идут московские «Локомотив» (31) и «Спартак» (30).

Самарские «Крылья Советов» с 29 баллами завершили календарный год на шестой строчке, на седьмой строчке закрепился казанский «Рубин» с 28 очками. Столько же баллов у московского ЦСКА, занимающего восьмое место.

Ранее была названа футбольная столица России.