Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Назван футболист, который стал открытием РПЛ

Экс-футболист Масалитин назвал Файзуллаева открытием РПЛ

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин назвал футболиста красно-синих Аббосбека Файзуллаева открытием первой части Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«До этого сезона я его не видел. Файзуллаев приехал в РПЛ и то, что он показал, вызывает уважение. К тому же, Аббосбек молодой. Поэтому может прогрессировать еще», — сказал Масалитин.

В текущем сезоне РПЛ Файзуллаев провел 13 матчей, забив два мяча.

По итогам 18 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в активе 32 балла. Следом за ним идут московские «Локомотив» (31) и «Спартак» (30).

Самарские «Крылья Советов» с 29 баллами завершили календарный год на шестой строчке, на седьмой строчке закрепился казанский «Рубин» с 28 очками. Столько же баллов у московского ЦСКА, занимающего восьмое место.

Ранее была названа футбольная столица России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами