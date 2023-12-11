Легенда ЦСКА заявил, что клубу не хватает мотивации

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что красно-синим не хватает мотивации в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Legalbet.

«ЦСКА не хватает мотивации и физических кондиций. Не понимаю, почему так происходит. Команда очень много пропускает. Видимо, мотивация у команды снизилась после второго места и победы в Кубке в прошлом сезоне», — сказал Масалитин.

В 18-м туре чемпионата России ЦСКА встречался с «Краснодаром». Встреча завершилась минимальной победой «быков» со счетом 1:0, единственный мяч с передачи Эдуарда Сперцяна забил Никита Кривцов.

По ходу поединка команда под руководством Владимира Ивича нанесла 12 ударов, три из которых пришлись в створ ворот Игоря Акинфеева. Столичный коллектив за игровое время нанес 17 ударов в сторону ворот Матвея Сафонова, в створ из них пришлись семь.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает пятое место, набрав 30 очков.

Ранее легенда ЦСКА назвал победу «Краснодара» несчастным случаем.