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Винер считает, что россиянам не стоит ехать на Олимпиаду

Винер заявила, что россиянам не стоит ехать на Олимпиаду после допуска МОК

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РИА Новости

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что россиянам не стоит ехать на Олимпиаду 2024 года, которая пройдет летом в Париже, передает ТАСС.

«Нам такие унизительные условия без флага и гимна неприемлемы. Во многих видах спорта наши спортсмены уже лишились возможности отобраться на Олимпиаду. В художественной гимнастике мы лишились возможности бороться за единственную путевку весной 2024 года», — сказала Винер.

До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее Михаил Мамиашвили призвал не радоваться допуску россиян на Олимпиаду.

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