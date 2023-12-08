МОК допустил россиян до Олимпиады-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем официальном сайте сообщил о допуске атлетов из России и Белоруссии до Игр в Париже, которые пройдут летом 2024 года, в нейтральном статусе.

До соревнований будут допущены те спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время.

Ранее МОК призвали принять решение о допуске нейтральных спортсменов из России к ОИ.