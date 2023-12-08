Тарпищев рассказал, как теннис поможет Костомарову в восстановлении

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, как игра в теннис поможет олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову восстановиться после перенесенных операций по ампутации. Его слова приводит ТАСС.

«Роман — боец. Вообще, теннис может помогать психологически восстанавливаться после таких тяжелых ситуаций. Везде, где есть эмоции, это помогает. К тому же, по данным австралийских ученых, теннис является лучшим видом спорта для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил Тарпищев.

Костомаров ранее опубликовал видео, на котором пытается играть в теннис ракеткой при использовании протезов, а позднее выложил видеозапись, на которой тренируется с теннисистом Кареном Хачановым.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног. В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы.

Костомаров является чемпионом Олимпийских игр 2006 года. Тогда он выиграл золото в танцах на льду вместе со своей партнершей Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров заявил, что планирует сделать пластическую операцию.