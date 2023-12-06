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Головина назвали русским волшебником

Goal назвал полузащитника «Монако» Головина русским волшебником

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Panoramic/Global Look Press

Авторитетный интернет-портал Goal выпустил материал о борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата Франции, упомянув российского полузащитника »Монако» Александра Головина.

В тексте Головина называют «русским волшебником» и пророчат успешную борьбу за лидерство в таблице Лиги 1.

«Русский волшебник «Монако» Александр Головин под руководством тренера Филиппа Клемана вернулся к своей великолепной результативности. Он реализует своей потенциал и помогает команде оставаться конкурентноспособной в борьбе за самые высокие места. Прошлый сезон стал для Головина лучшим в «Монако», он собирается сохранить свою форму и в нынешнем сезоне», — заявили в Goal.

27-летний Головин перебрался в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн. Контракт с «Монако» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне россиянин провел 13 матчей, забив пять мячей и сделав две результативных передачи.

Ранее «Зенит» стал продавать билеты на матчи в кредит.

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Футбол. Чемпионат Франции
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