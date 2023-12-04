Кожевников о словах журналиста про Овечкина: там хватает гаденьких русофобов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил, что его не удивляют слова журналиста Сэма МакКи о форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Ненавидит и ненавидит, его право. Овечкин не какая-то купюра, чтобы его все любили. Он патриот родины, великий игрок. Я думаю, МакКи не один такой, просто он выступил. Там хватает подленьких, гаденьких русофобов. Меня в этой новости ничего не удивляет», — заявил экс-хоккеист.

МакКи заявил, что ненавидит Овечкина и не хочет, чтобы тот побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по числу голов в НХЛ.

В ночь на 3 декабря по московскому времени «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Вегас Голден Найтс» (1:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 38-летний россиянин второй раз в сезоне провел шесть матчей подряд без заброшенных шайб.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 21 матч, отметившись пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами.

Отставание россиянина (827 голов) от Уэйна Гретцки (894), который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее российский хоккеист вошел в топ-5 худших игроков сезона НХЛ.