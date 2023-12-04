Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Панарин высказался после оформленного хет-трика в матче НХЛ

Форвард Панарин заявил, что у «Рейнджерс» есть глубина состава

close
100%
Global Look Press

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выразил надежду, что его команда сумеет сохранить победный темп на весь сезон. Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«У нас есть глубина состава в команде. Мы выглядим очень хорошо сейчас. Надеюсь, мы сможем так играть весь год», — заявил Панарин.

Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 6:5.

Панарин в этом поединке оформил хет-трик. Он также записал на свой счет голевую передачу, он отдал результативный пас на К'Андре Миллера, который забросил шестую шайбу команды. Таким образом, за один поединок он набрал четыре очка, теперь на его счету 35 (15+20) очков в 23 матчах сезона. Панарин был признан первой звездой матча.

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. «Сан-Хосе» — аутсайдер текущего сезона, это поражение стало для «Шаркс» вторым в трех последних играх.

Ранее Панарин остановился в шаге от рекорда «Рейнджерс».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий