Панарин высказался после оформленного хет-трика в матче НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выразил надежду, что его команда сумеет сохранить победный темп на весь сезон. Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«У нас есть глубина состава в команде. Мы выглядим очень хорошо сейчас. Надеюсь, мы сможем так играть весь год», — заявил Панарин.

Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 6:5.

Панарин в этом поединке оформил хет-трик. Он также записал на свой счет голевую передачу, он отдал результативный пас на К'Андре Миллера, который забросил шестую шайбу команды. Таким образом, за один поединок он набрал четыре очка, теперь на его счету 35 (15+20) очков в 23 матчах сезона. Панарин был признан первой звездой матча.

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. «Сан-Хосе» — аутсайдер текущего сезона, это поражение стало для «Шаркс» вторым в трех последних играх.

Ранее Панарин остановился в шаге от рекорда «Рейнджерс».