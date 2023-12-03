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Начало матча между «Локомотивом» и «Зенитом» отложено

Начало матча «Локомотив» — «Зенит» отложено из-за снегопада на полчаса

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РПЛ

Начало матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом» на полчаса отложено из-за снегопада. Об этом сообщает РИА Новости.

Начало матча было запланировано на «РЖД Арене» в 16:30 по московскому времени. В столице 3 декабря зафиксирован сильный снегопад. Ранее под угрозой переноса был московский матч между ЦСКА и «Ростовом». В итоге встреча состоялась и завершилась победой красно-синих со счетом 2:0 благодаря голам Чалова и Мендеса.

После 16 туров РПЛ «Локомотив», набрав 25 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице. Столько же очков у «Рубина». «Краснодар», набрав 32 очка, сместился с первой на вторую позицию в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича уступили «Уралу» 1:3 в 16-м туре РПЛ. «Зенит» вышел на первое место благодаря разгромной победе над «Сочи» 3:0 (33 очка). Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». Самарцы в 17-м туре РПЛ обыграли «Сочи» со счетом 2:0.

Ранее футболист «Ростова» заявил, что ничего не видит из-за снега в матче ЦСКА.

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