Футболист «Ростова» заявил, что ничего не видит из-за снега в матче ЦСКА

Футболист «Ростова» Даниил Уткин заявил, что ему сложно играть в снегопад во время матча матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Каково играть в футбол в таких условиях? Считаю, это не футбол, все. Момент, когда я попал в штангу? Не знаю, не видел. Снег в глаза летит, я ничего не вижу в принципе. Чтобы исправить ситуацию, нужно забить гол и играть дальше. Игрой, конечно, это тяжело назвать. Бить мяч вперед, и что‑то там может нарисуется», — сказал Уткин.

После первого тайма счет в матче 2:0 в пользу красно-синих.

В следующем туре красно-синие на выезде сыграют с «Краснодаром» (10 декабря), а «Ростов» в гостях померится силами с грозненским «Ахматом» (9 декабря).

2 декабря состоялись три матча 17-го тура РПЛ: воронежский «Факел» сыграл вничью с калининградской «Балтикой (0:0), «Сочи» проиграл самарским «Крыльям Советов» (0:2), «Пари Нижний Новгород» оказался сильнее екатеринбургского «Урала» (1:0).

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