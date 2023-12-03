Систему осень-весна назвали издевательством над футболом

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев высказался о проведении матча армейцев с «Ростовом» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в условиях сильного снегопада. В комментарии «Газете.Ru» он раскритиковал Российский футбольный союз (РФС) за то, что в российском футболе по-прежнему сохраняется система осень-весна.

«Думать надо было раньше, переходить на систему весна-осень, когда нас выгнали из еврокубков. У нас с апреля по октябрь можно спокойно играть — семь месяцев. 210 дней, 30 игр — семь дней на игру остается, а по средам можно играть кубковые матчи. Все! Больше ничего не нужно придумывать! Но играть надо летом, а не зимой.

Фурсенко придумать играть осень-весна — ну, придумал, что с ним сделаешь. Но надо отменять это безобразие. Зачем издеваться над футболом? И травмы игроки могут получить, и зрители не придут – они летом бы приходили и получали удовольствие. А здесь — придет от силы тысяча фанатов. Здесь большие претензии к РФС, так издеваться над футболом нельзя», — заявил Пономарев.

Перед началом матча работники стадиона «ВЭБ Арена» в Москве активно расчищали поле от снега, была задействована спецтехника. В итоге судьи приняли решение провести матч. После первого тайма ЦСКА ведет 1:0 благодаря голу Федора Чалова с пенальти.

Ранее Пономарев объяснил, почему матч ЦСКА — «Ростов» нужно было перенести.