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Булыкин назвал самого мотивированного игрока «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Экс-футболист Булыкин: у Дзюбы реваншистские настроения против «Зенита»

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Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-игрок национальной сборной, а ныне политик Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» поделился ожиданиями от центрального матча 17-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» — «Зенит», отметив, что «железнодорожники», и в частности, Артем Дзюба, будут предельно мотивированными.

«Жду хорошей игры. Конечно, погодные условия будут для футбола не очень, но в то же время игра очень важна для обеих команд. И тем, и тем нужны очки, чтобы хорошо закончить первую часть сезона. Поэтому будут биться до последнего. «Локомотив», наверное, будет биться с удвоенной энергией – отсутствие капитана и тренера должно встряхнуть команду. У Дзюбы реваншистские настроения тоже присутствуют. Поэтому «Локо» должен сыграть с большим настроем. Матч должен получиться интересным», — считает Булыкин.

«Зенит» в данный момент является лидером РПЛ, а «Локомотив» в последнем туре упустил победу в драматичном матче с самарскими «Крыльями Советов» (3:3), пропустив два мяча в добавленное время. При этом удаления заработали капитан команды Дмитрий Баринов и главный тренер Михаил Галактионов.

Ранее клуб РПЛ уволил главного тренера.

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