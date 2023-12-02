Романцев заявил, что игроки «Пари НН» трясутся в матчах с грандами РПЛ

Экс-тренер московского «Спартака» Олег Романцев, занявший пост советника в клубе «Пари Нижний Новгород», считает, что игрокам нижегородской команды нужно побороть неуверенность в матчах с грандами Российской премьер‑лиги (РПЛ). Об этом он рассказал в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

«К сожалению, в матчах с грандами и выездных играх я вижу, что пацаны не уверены в себе. Наверное, долбить надо каждый день, что они не хуже тех или иных. Они пока не могут играть с грандами, трясутся, если можно так сказать», — сказал специалист.

1 декабря генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что Романцев получил должность советника в нижегородском клубе.

В турнирной таблице чемпионата России «Пари НН» занимает девятое место, набрав 21 очко. Лидирует — петербургский «Зенит», набравший 33 балла. Второе место с 32-очками занимает «Краснодар» (32 очка). Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Бело-голубые набрали 28 баллов.

В ближайшем туре нижегородцы на своем поле сыграют с екатеринбургским «Уралом». Матч пройдет 2 декабря, начало в 19.30 по московскому времени.

Ранее тренер «Пари НН» заявил, что его не устраивает девятое место в таблице РПЛ.