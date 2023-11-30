Россиянин избил канадца в матче НХЛ, отомстив за своего одноклубника

Российский форвард «Детройт Ред Уингз» Клим Костин подрался с канадским нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Уиллом Кайлли в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Костин подрался Кайлли середине третьего периода, отомстив за своего одноклубника Шейна Гостисбера. Американец до этого попал под силовой прием Кайлли, который игрок клуба из Нью-Йорка совершил не по правилам, толкнув соперника на борт.

После этого столкновения Гостиберу пришлось обратиться за медицинской помощью. Россиянин моментально вступился за одноклубника и побил Кайлли. Хоккеист «Рейнджерс» не успел ответить Костину и сразу же упал на лед.

Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл российский форвард хозяев Артемий Панарин. Затем за минуту «Рейнджерс» пропустили дважды. Отличились Мориц Зайдер и Робби Фаббри. К'Андре Миллер в середине заключительного периода смог отыграть отставание, а Джимми Веси за пять минут до конца основного времени принес своей команде победу.

Ранее Овечкин вышел на 50-е место по количеству матчей в НХЛ.