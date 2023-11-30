Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин избил канадца в матче НХЛ, отомстив за своего одноклубника

Игрок «Детройта» Костин подрался с хоккеистом «Рейнджерс» Кайлли в матче НХЛ

close
100%
NHL

Российский форвард «Детройт Ред Уингз» Клим Костин подрался с канадским нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Уиллом Кайлли в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Костин подрался Кайлли середине третьего периода, отомстив за своего одноклубника Шейна Гостисбера. Американец до этого попал под силовой прием Кайлли, который игрок клуба из Нью-Йорка совершил не по правилам, толкнув соперника на борт.

После этого столкновения Гостиберу пришлось обратиться за медицинской помощью. Россиянин моментально вступился за одноклубника и побил Кайлли. Хоккеист «Рейнджерс» не успел ответить Костину и сразу же упал на лед.

Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл российский форвард хозяев Артемий Панарин. Затем за минуту «Рейнджерс» пропустили дважды. Отличились Мориц Зайдер и Робби Фаббри. К'Андре Миллер в середине заключительного периода смог отыграть отставание, а Джимми Веси за пять минут до конца основного времени принес своей команде победу.

Ранее Овечкин вышел на 50-е место по количеству матчей в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий