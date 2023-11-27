Стало известно, почему тренер «Локомотива» выругался матом в адрес судей в прямом эфире

Бывший член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал матерное заявление главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в адрес арбитров в прямом эфире после матча 16-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов». Слова Созина передает РИА Новости.

«Не так давно глава РПЛ Александр Алаев публично высказывался с критикой в адрес судейского департамента. Затем, как лавина, пошли и другие яркие выступления. И Алаев, и Галактионов — системные люди, которые не станут высказываться просто так. Не удивлюсь, если вскоре действительно будут изменения в судейском департаменте», — сказал Созин.

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На 30-й минуте счет в матче открыл игрок «Локомотива» Сергей Пиняев. Через две минуты счет сравнял футболист самарской команды Фернандо Костанца. Во втором тайме дублем отметился полузащитник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов. Он отличился на 62-й и 84-й минутах. В добавленное ко второму тайму время игрок самарцев Владимир Писарский забил второй мяч, а на 100-й минуте форвард «Крыльев» Бенхамин Гарре реализовал пенальти и установил окончательный счет.

«Локомотив» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 16 матчах. «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции, заработав 26 баллов. Лидером чемпионата является «Краснодар», в активе которого 32 очка после 15 проведенных матчей.

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