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Ляйсан Утяшева рассказала об угрозе ампутации ноги

Экс-гимнастка Утяшева вспомнила об угрозах врачей по ампутации ноги

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Liasanutiasheva/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева вспомнила о тяжелой травме, которая могла привести ее на хирургический стол, поскольку врачи говорили о высокой вероятности ампутации больной ноги. Ее слова передает РИА Новости.

«Нога заболела на чемпионате мира, но я боялась признаться тренеру, потому что огромная скамейка запасных, и ты цепляешься за эту возможность руками и ногами. Я вставала ночью и ощущала боль. Дошло до того, что немцы сказали, что только ампутация. Это меня научило быть разумной», — рассказала Утяшева на форуме «Грани личного бренда».

Гимнастка — заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, неоднократная победительница российских и международных соревнований, двукратная чемпионка Европы в командном зачете (2002, 200), обладательница Кубка мира 2001/02, победительница Юношеских игр стран СНГ и Балтии 2002 года.

Утяшева завершила карьеру в 2006 году из-за травмы колена. 25 ноября 2012 года она вышла замуж за актера и шоумена Павла Волю. 14 мая 2013 года в Майами родила сына Роберта, 5 мая 2015 в семье появилась дочь София.

Ранее Утяшева рассказала, как советовалась с Роналду.

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