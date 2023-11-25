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Игрок «Балтики» о матче со «Спартаком»: это не футбол

Футболист «Балтики» Бистрович: сложно было играть со «Спартаком» из-за снега

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Виталий Невар/РИА Новости

Хорватский полузащитник калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович заявил, что было сложно играть в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» из-за снегопада, передает Sport24.

«Тяжело играть, это не футбол. Ты просто делаешь длинный пас и борешься за мяч. Мы знаем, что такое может быть в России», — сказал Бистрович.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака».

В середине первого тайма счет открыл Даниил Хлусевич. За восемь минут до конца основного времени матча Квинси Промес установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 27 очков. «Балтика» располагается на 14 месте, имея в активе 12 баллов. На первом месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 33 очка, второе место занимает «Краснодар», набрав 32 очка, замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», набрав 28 баллов.

Ранее Александр Мостовой заявил, что матч «Балтика» — «Спартак» надо было отменить.

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Футбол. Чемпионат России
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