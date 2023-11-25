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«Локомотив» упустил победу над «Крыльями», пропустив два мяча в компенсированное время

«Крылья» сыграли вничью с «Локомотивом» забив два мяча в добавленное время

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Сегодня, 25 ноября, состоялся матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором встречались самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив». Встреча, прошедшая на стадионе «Самара Арена», завершилась вничью со счетом 3:3.

На 30-й минуте счет в матче открыл игрок «Локомотива» Сергей Пиняев. Через две минуты счет сравнял футболист самарской команды Фернандо Костанца. Во втором тайме дублем отметился полузащитник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов. Он отличился на 62-й и 84-й минутах. В добавленное о второму тайму время игрок самарцев Владимир Писарский забил второй мяч, а на 100-й минуте форвард «Крыльев» Беннжамин Гарре реализовал пенальти и установил окончательный счет.

Таким образом, «Локомотив» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 16 матчах. «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции, заработав 26 баллов. Лидером чемпионата является «Краснодар», в активе которого 32 очка после 15 проведенных матчей.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Балтикой» в рамках Кубка России. Встреча состоится 28 ноября. «Крылья Советов» 2 декабря сыграют с «Сочи» в матче 17-го тура РПЛ.

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