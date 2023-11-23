Экс-тренер «Спартака» оценил шансы Украины победить Боснию в отборе Евро-2024

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил итоги жеребьевки 1/2 финала стыковых матчей квалификации чемпионата Европы – 2026. В комментарии «Газете.Ru» он отметил, что у Украины, которой предстоит сыграть с Боснией и Герцеговиной, есть хорошие шансы на успех.

«В принципе, перспективы у всех равные. Сложно выделить фаворита, любой расклад может быть. Последняя игра, ничья с Италией, показала, что у Украины команда боевая, настроенная, игроки достаточно хорошего уровня, так что шансы победить у нее есть», — считает Гладилин.

Команды сыграют в пути В в Боснии и Герцеговине. В другом полуфинале сборная Израиля примет команду Исландии. А затем победители этих пар сыграют друг с другом.

Ранее были определена 21 из 24 стран-участниц финального турнира чемпионата Европы 2024 года. На турнир квалифицировались Франция, Бельгия, Испания, Португалия, Шотландия, Турция, Англия, Австрия, Венгрия, Албания, Словакия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Румыния, Сербия, Италия, Чехия, Словения, Хорватия а также Германия как организатор турнира.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

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