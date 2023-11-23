Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом

На первом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Вершине Теи прошла мужская гонка с раздельным стартом на 15 км свободным стилем, победителем которой стал Александр Большунов, представляющий Брянскую область.

Лыжник преодолел дистанцию за 32.37,9. Вторым стал представитель Тюменской области Артем Мальцев (+6,3 секунды). Тройку призеров замкнул лыжник из Архангельской области Савелий Коростелв (+19,2 секунды).

В августе 2023 года Большунов потянул спину во время тренировок в Белоруссии. Он пропустил старты в Ханты-Мансийске. Тренер сборной России Юрий Бородавко заявлял, что решение о выступлении Большунова будет приниматься непосредственно перед стартами исходя из его самочувствия.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон 2021/22. С тех пор не выступает на международных турнирах.

Ранее норвежский лыжник выразил надежду на скорое возвращение россиян на международные турниры.