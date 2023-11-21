Тренер Непомнящий о разгроме Кубы: наша сборная показала свой лучший футбол

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий похвалил сборную России после разгромной победы в товарищеском матче против Кубы, передает «Чемпионат».

«Этот сбор, безусловно, принес пользу нашей сборной. Вчера все играли с отличным настроением. Был виден огонь в глазах каждого футболиста. Наша сборная показала свой лучший уровень футбол», — сказал Непомнящий.

Поединок завершился со счетом 8:0 в пользу российских футболистов. Игра против Кубы стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения от международных стартов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сборную России упрекнули в малом количестве голов после 8:0 с Кубой.