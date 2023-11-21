Тренер сборной Чехии уволился после выхода команды на Евро-2024

Главный тренер сборной Чехии по футболу Ярослав Шильгавы заявил, что подал в отставку после выхода национальной команды в финальную часть чемпионата Европы 2024 года. Его слова приводит isport.cz со ссылкой на СT.

«Сейчас мы счастливы, но еще перед матчем мы решили, что не будем продолжать сотрудничество. После матча я поговорил с Петром Фоусеком (президент Футбольной ассоциации Чехии — «Газета.Ru»), которому и сообщил о решении», — заявил Шильгавы.

20 ноября Чехия с разгромным счетом обыграла Молдавию (3:0) в матче заключительного тура отборочного этапа Евро и благодаря этому заняла второе место в турнирной таблице группы Е.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Игры турнира пройдут в Берлине, Гельзенкирхене, Гамбурге, Дюссельдорфе, Дортмунде, Кельне, Лейпциге, Франкфурте, Мюнхене и Штутгарте.

Ранее определились две из шести полуфинальных пар стыковых матчей квалификации на Евро.