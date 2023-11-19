Тренер зарубежного клуба отказался брать Дзюбу в свою команду

Главный тренер «Аланьяспора» Фатих Текке положительно оценил идею приглашения в свою команду российских футболистов. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Купить российских футболистов? Такой вариант вероятен. Честно говоря, я затрудняюсь назвать конкретные фамилии российских игроков, которых хотел бы видеть у себя. Но нам нужны вратарь, левый защитник, нападающий — как видите, много вакантных позиций. Дзюбу? Нет, не взяли бы. Я уже высказывал свое мнение об этом игроке», — сказал Текке.

Дзюба выступал в Турции за «Адану Демирспор» с августа по ноябрь 2022 года. Затем форвард некоторое время находился без команды. Весной 2023 года он подписал контракт с «Локомотивом».

В новом сезоне Дзюба сыграл 13 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее экс-игрок «Локомотива» вспомнил, как Дзюба учил его плохим словам.