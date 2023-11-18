Украинский чемпион был нокаутирован и потерпел первое поражение в карьере

Ямайский боец смешанного стиля (ММА) Джейсон Джексон 17 ноября одержал победу над украинцем Ярославом Амосовым в главном поединке турнира Bellator 301 в Чикаго.

Джексон победил нокаутом в третьем раунде и нанес украинцу первое поражение в карьере.

30-летний Амосов стал чемпионом Bellator в полусреднем весе после победы над Дугласом Лимой. До этого в профессиональной карьере он провел 27 поединков, выиграв каждый из них.

Предыдущий бой украинец провел в феврале 2023 года против Логана Сторли.

Амосов — четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, трехкратный чемпион Европы по боевому самбо, чемпион Евразии по профессиональному боевому самбо, обладатель Кубка Европы по боевому самбо.

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