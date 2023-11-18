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Украинский чемпион был нокаутирован и потерпел первое поражение в карьере

Джексон нанес украинцу Амосову первое поражение в карьере на турнире Bellator

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@s_amoskin/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Ямайский боец смешанного стиля (ММА) Джейсон Джексон 17 ноября одержал победу над украинцем Ярославом Амосовым в главном поединке турнира Bellator 301 в Чикаго.

Джексон победил нокаутом в третьем раунде и нанес украинцу первое поражение в карьере.

30-летний Амосов стал чемпионом Bellator в полусреднем весе после победы над Дугласом Лимой. До этого в профессиональной карьере он провел 27 поединков, выиграв каждый из них.

Предыдущий бой украинец провел в феврале 2023 года против Логана Сторли.

Амосов — четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, трехкратный чемпион Европы по боевому самбо, чемпион Евразии по профессиональному боевому самбо, обладатель Кубка Европы по боевому самбо.

Ранее Амосов рассказал, чему его научила СВО.

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