Зампред партии «Единая Россия» Евгений Ревенко в своем Telegram-канале заявил о необходимости подать иск против Всемирного антидопингового агентства (WADA), так как организация не имеет права не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«WADA не имеет права не восстанавливать РУСАДА, поскольку мы выполнили решение международного арбитража CAS полностью от «а» до «я». Теперь нам надо подавать иск против WADA и пусть покрутятся или съедят яду», — сказал Ревенко.

22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Кроме того, WADA наказало 218 российских спортсменов, основываясь на данных московской лаборатории.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к турнирам из-за военных действий на Украине.

12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия не выплатили обязательные взносы в WADA за 2023 год.