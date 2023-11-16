Стало известно, кто обслужит матч между Россией и Кубой

Товарищеский матч между национальными командами России и Кубы обслужит судейская бригада из Белоруссии во главе с Алексеем Кульбаковым. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Помогать Кульбакову будут его соотечественники — ассистенты рефери Дмитрий Жук и Олег Маслянка. Резервный арбитр — Рафаэль Шафеев», — говорится в сообщении.

Национальные сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

В своем последнем матче россияне сыграли вничью с Кенией. Встреча, которая прошла в Турции, завершилась со счетом 2:2.

Ранее бывший футболист «Спартака» дал совет Валерию Карпину.