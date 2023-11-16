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Игру Медведева на Итоговом турнире сравнили с его теннисом на US Open

Экс-теннисист Ольховский: Медведев показывает свой лучший теннис в сезоне

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REUTERS/Shannon Stapleton

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, являющийся экс-шестой ракеткой мира в парном разряде, а также победителем двух турниров АТР в одиночном, в комментарии для «Газеты.Ru» высоко оценил уровень тенниса Даниила Медведева на Итоговом турнире года АТР в преддверии матча третьего тура группового этапа против второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

«Думаю, что Медведев показал в Турине игру не хуже, а лучше, чем на US Open. Думаю, матч против Рублева был для Медведева одним из лучших в сезоне. А Алькарасу нужно найти свою игру. Последние три поражения, наверное, не дают ему психологической уверенности. Поэтому, думаю, он сейчас не так уверен в себе и своей игре», — считает Ольховский.

Медведев в первом туре Итогового турнира со счетом 6:4, 6:2 переиграл своего российского соотечественника Андрея Рублева, а во втором туре был сильнее также победившего в матче первого тура Александра Зверева из Германии – 7:6 (7), 6:4. Благодаря этому Даниил уже оформил выход в плей-офф, а в матче против Алькараса, уступившего Звереву, но обыгравшего Рублева, сразится за первое место в квартете.

Ранее Анастасия Пивоварова назвала Медведева фаворитом в матче с Алькарасом.

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