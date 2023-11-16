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В МИДе обвинили Международную федерацию гимнастики в ненависти к россиянам

Захарова заявила, что FIG проявляет ненависть к российским гимнастам

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Телеграм-канал «МИД России»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала требования Международной федерации гимнастики (FIG) по допуску россиян и белорусов.

«Рассматриваем появление подобных однозначно дискриминационных и ничем не оправданных критериев как очередное проявление отсутствия морали, нравственности у тех, кто стоит «у руля» международных спортивных организаций, как проявление настоящей сегрегации спортсменов по национальному признаку, как проявление ненависти к спортсменам и атлетам из наших стран», — написала Захарова.

10 ноября FIG представила требования к допуску россиян на международные турниры. Российские атлеты, которые желают принять участие в соревнованиях под эгидой организации, должны будут направить платную заявку в организацию, которая в течение 30 дней примет решение об их допуске или недопуске.

Помимо этого, гимнасты и гимнастки не должны числиться в силовых структурах России, а также быть замечены в публичной поддержке боевых действий. В случае допуска россиянам будет запрещено демонстрировать какие-либо национальные атрибуты.

Ранее Светлана Хоркина призналась, что не поехала бы на Игры при текущих условиях FIG.

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