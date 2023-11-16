Карпин о предстоящем матче с Кубой: хотелось бы сыграть с Германией, Францией или Испанией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, говоря о предстоящем матче с Кубой, заявил, что он хотел бы играть с топовыми национальными командами. Слова Карпина передает пресс-служба РФС.

«Что могу сказать о предстоящем сопернике? Сказать, что это команда из топ-5? Нет. Понятно, что все умеют играть, как мы увидели на примере Кении. Все физически готовы, умеют обороняться. Насколько интересно играть против экзотических сборных? Интереснее было бы сыграть со сборной Германии, Франции или Испании», — сказал Карпин.

Сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

В своей последнем матче россияне сыграли вничью с Кенией. Встреча, которая прошла в Турции, завершилась со счетом 2:2.

Ранее Карпин заявил, что Лионель Месси заслуженно выиграл «Золотой мяч».