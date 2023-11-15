Украинский футболист «Челси» внесен в список уклонистов

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик внесен в список уклонистов. Об этом сообщает Министерство спорта и молодежи Украины.

Также в список внесены Анатолий Трубин, выступающий за португальскую «Бенфику», Илья Забарный из английского «Борнмута» и футболисты испанской «Жироны» Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Всего в списке находятся 304 спортсмена, которые должны были вернуться на Украину после сборов или соревнований, но не сделали этого.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля» 21 января, не отметившись результативными действиями. Всего в чемпионате Англии украинский вингер в сезоне-2022/23 провел 15 матчей, не отметившись забитыми мячами. На его счету лишь две результативные передачи.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Мудрик провел девять матчей, забив два мяча.

В следующем матче чемпионата Англии «Челси» сыграет с «Ньюкаслом». Встреча состоится 25 ноября. Команды выйдут на поле в 18.00 по московскому времени.

Ранее Мудрика сравнили с беспомощным.