У Федора Смолова родилась дочь

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов стал отцом.

У футболиста и его супруги Карины Истоминой родилась дочка. Фотографию с дочерью футболист выложил в своих соцсетях.

Смолов и Истомина поженились 5 июня 2023 года. Молодожены выложили в социальных сетях несколько фотографий со свадьбы. Истомина в 2021 году рассказала о своей наркотической зависимости. Ей также диагностировали пограничное расстройство личности, о чем она сообщала в различных интервью.

В январе прошлого года Смолов заключил контракт с «Динамо». Он является воспитанником клуба. В 2007 году игрок впервые дебютировал за бело-голубых в чемпионате России. С 2012 по 2021 год нападающий защищал цвета сборной России, в составе которой принимал участие в домашнем чемпионате мира 2018 года.

В текущем сезоне Смолов принял участие в 11 матчах своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). Форвард забил 4 мяча (два с пенальти) и отдал одну голевую передачу.

В следующем матче чемпионата России «Динамо» на своем поле сыграет со столичным ЦСКА.

Ранее Смолов назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч».