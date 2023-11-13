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Овечкин прибег к вакуумной терапии по ходу сезона НХЛ

Форвард клуба НХЛ «Вашингтон» Овечкин прибег к вакуумной терапии по ходу сезона

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин прибег к вакуумной терапии по ходу сезона, передает Sport24.

На шее Овечкина заметили характерные темные круги в районе шеи.

12 ноября «Вашингтон» встречался в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс». Встреча завершилась со счетом 1:4. После этой игры в активе 38-летнего россиянина стало 826 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по данному показателю капитан российской сборной занимает второе место, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. До его рекорда Овечкину осталось оформить 68 шайб.

Овечкин отличился на 10-й минуте первого периода, открыв счет в матче, его ассистентом выступил другой российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов. Также Овечкин оформил гол за пять секунд до финальной сирены. Нападающий прервал безголевую серию, которая насчитывала шесть матчей.

Ранее Овечкин пожал руку американскому военному.

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